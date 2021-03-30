Antalya'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Antalya ve ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

Muratpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri ellerinde "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "El ele verelim, trafiği yönlendirelim" yazılı dövizler taşıdı. Etkinlikte polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kolluk kuvvetlerinin de katıldığı etkinlik kapsamında Işıklar Caddesi'ndeki yaya şeridi kırmızıya boyandı.

Etkinliğin ardından Vali Yazıcı, öğrencilere oyuncak dağıttı.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe çocukların da eşlik etmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmak adına Türkiye'de aynı anda sahaya çıkıldığını belirten Yazıcı, projenin mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Kaş

Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Emniyet Müdürü Volkan Cansever ile protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte yaya geçidi kırmızıya boyandı. Etkinliğe katılanlara üzerinde "yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı maske dağıtıldı.