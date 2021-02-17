Muğla'da yayaya çarpan motosikletli, kafasına aldığı yarayla yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tedavisi devam eden Haticegül H'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada kafasını kaldırıma çarparak yaralanan Çayan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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