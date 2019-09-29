Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 5. Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında "Yayla Kavunu Yarışması" düzenlendi.

Karabağlar Yaylası'nda, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışma, Muğla Engelliler Derneği ve Menteşe Belediyesi halk oyunları gösterisi ile başladı.

Yarışmada yaylada yetiştirilmiş 24 kavun Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği temsilcisinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puanlandırılan kavunlardan, Cumhur Demirel'in kavunu birinci, Selim Ünal'ın kavunu ikinci, Ali Kocasarı'nın kavunu da üçüncü seçildi.

Yarışmada dereceye girenler, çeşitli tarım aletleri ile ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı konuşmada, Karabağlar Yaylası'nda farklı bir yaşam sürüldüğünü söyledi.

Kavun yarışmasını da yaylanın tüm değerlerini gelecek nesillere aktarmak için düzenlediklerini ifade eden Gürün, "Kaliteli kavunun tohumları saklanıyor ve dağıtılıyor. Kavun önemli bir simgeydi. Sadece kavun değil yaylanın tüm değerlerini, tüm tarımsal değerlerini muhafaza etmek için çaba sarf ettik." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise yayla kavunu şenliğinin geleneksel hale getirildiğini kaydetti.

Karabağlar Yaylası'nın özel bir bölge olduğunu anlatan Gümüş, "Merkezden 20-30 metre daha aşağıda bulunan yaylamız, 3 kilometre gibi kısa bir mesafede. Karabağlar, Muğlalıların yazın gelip 'yurt' diye oturdukları, kışlık yiyeceklerini hazırladıkları, kışın da Muğla'ya göçtükleri yerdir. Yayla kavununun kendine has tadı ve kokusu vardır. Burayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu da yayladaki güzelliği korumak için çalıştıklarını söyledi.

Yöresel üretici sergisinin de açıldığı programda, katılanlara yayla kavunu ve yöresel keşkek ikram edildi.

Sanatçı Uygar Karaca tarafından Muğla Türküleri dinletisi de gerçekleştirildi.