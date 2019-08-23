Son Dakika Haberleri: Muğla'da "Yazlık Sinema Günleri"
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Muğla'da "Yazlık Sinema Günleri"

35 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "Yazlık Sinema Günleri" çerçevesinde "Aşk bu mu?" filminin gösterimi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde gerçekleştirildi.

Muğla'da

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "Yazlık Sinema Günleri" çerçevesinde "Aşk bu mu?" filminin gösterimi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince 60 yaş üzeri kişilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, film gösterimine katılanlara gazoz, çekirdek, çay ve su ikram edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi birim görevlisi Mehmet Deveci, yaptığı açıklamada, yazlık sinema geleneğinin yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Etkinliğin aileleri de mutlu ettiğini dile getiren Deveci, "Geçen yıl başlayan yazlık sinema etkinliğinin bugün onuncusunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız, aynı zamanda üyelerimizin çocukluklarından gelen yazlık sinema geleneğini, çocukları ve torunlarıyla yaşamalarını sağlayıp, kuşaklar arasındaki o bağı güçlendirmek." dedi.


Yazlık sinema etkinliği, 13 Eylül'de "Yücel'in çiçekleri" adlı belgesel filmin gösterimiyle devam edecek.

Menteşe, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim
Cem Garipoğlu'nun babasının eski avukatı Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle sosyal medyada büyük tepki gördü Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 00:04:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da "Yazlık Sinema Günleri"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]