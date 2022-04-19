Muğla'da "Yeni Balıklar Semineri" düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da "Yeni Balıklar Semineri" düzenlendi

19.04.2022 19:43
Muğla'da "Yeni Balıklar Semineri" düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yeni Balıklar Semineri'nde, denizlere sonradan giren yeni türler hakkında bilgi verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yeni Balıklar Semineri'nde, denizlere sonradan giren yeni türler hakkında bilgi verildi.???????

Akdeniz Koruma Derneği tarafından Göcek Mahallesi'nde gerçekleşen seminerde, derneğin istilacı türlere yönelik 2012 yılından beri gerçekleştirdiği çalışmaları anlatıldı.

Etkinlikle, Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nden Merve Karakuş, aslan ve balon balığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara yönelik sunum yaptı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü??????? öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu da aslan balığı avcılığında kullanılabilecek av araçlarıyla ilgili balıkçıları bilgilendirdi.

Dr. Tolga Taymaz ise istilacı balık türlerinin ve ya zararlı deniz canlılarının oluşturduğu sağlık sorunlarına yönelik sunum yaptı.

Seminerin sonunda Akdeniz Koruma Derneği görevlileri tarafından aslan balığı temizleme yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı. Seminerde, yerel balıkçılar yeni balık türlerine yönelik izlenimleri ve kaygılarını aktardı.

Seminere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Fethiye Çalış ve Göcek İnlice Su Ürünleri Kooperatifi ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri ile balıkçılar katıldı.

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Fethiye, Muğla, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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