Muğla'da yeni yıl coşkusu - Son Dakika
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Muğla'da yeni yıl coşkusu

6 saat önce

2020 yılı için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği Muğla'da, yeni yıl coşkusu yaşandı.

Muğla'da yeni yıl coşkusu, System.String[]

2020 yılı için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği Muğla'da, yeni yıl coşkusu yaşandı.


Muğla'nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar yeni yıla 'merhaba' dedi. Yılbaşı gecesi için Cumhuriyet Meydanı'na 2020 yazısı, Ay yıldız, kalp, geyik ve yıldız gibi yılbaşı temalı ışıklı ledler hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl gecesi saat 23.30'da canlı müzik yayını yapıldı.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün de katıldığı kutlamalarda meydanda toplanan binlerce vatandaş müzik eşliğinde oynadı. Kutlamalardaki havai fişek gösterisi renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
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