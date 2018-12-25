Muğla'da Yerleşik Yabancılardan Noel Kutlaması

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yabancı uyruklular, Noel kutlaması yaptı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yabancı uyruklular, Noel kutlaması yaptı.



Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, Ortaca'da yaşayan Hollanda, İngiliz, Fransız, Rus, İsveç ve Alman uyruklular bir araya geldi. Katılımcılar, bir gün önceden hazırladıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaşarak, şarkılar söyleyip dans etti.



Çevredeki Türkler'in de katıldığı kutlamada, geleneği bozmayıp, denize girenler oldu. Bazı vatandaşlar ise deniz kenarında yürüyüş yapmayı tercih etti.



Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Dernek Başkanı Mehmet Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen Noel kutlamasının 11 yıldır düzenli olarak İztuzu Plajı'nda yapıldığını söyledi.



Etkinliğe yaklaşık bin kişinin katıldığını belirten Çobanoğlu, "90'lı yıllarda da bu kutlama, İztuzu Plajı'nda yapılıyordu. Geleneksel ve düzenli olarak bu yıl 11'incisi gerçekleşti. Burada beraber yaşıyoruz. Buna kültürlerin buluşması diyebiliriz. Bu tür etkinlikler yerli ve yabancı asıllı vatandaşların birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor." dedi.



İngiltere'den Noel tatili için Dalyan'a gelen Victoria Louise Scott da "10 yıldır kutlamalar için buraya geliyorum. Burada Müslüman, Hristiyan herkes bir arada yaşıyor. Sıcak bir ortam var. Yeni yılın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum." diye konuştu.



22 yıldır Dalyan'da yaşayan Maria Jonker ise inançları ve kültürleri farklı kişilerin Dalyan'da bir arada çok güzel ve anlamlı bir şekilde Noel'i kutladığını ifade etti.

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