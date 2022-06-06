Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı

06.06.2022 14:34
Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve tarım arazisinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik ve tarım arazisinde çıkan yangına ekipleri müdahale ediliyor.

Bitez Mahallesi Köyiçi mevkisindeki makilik ve tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da yerleşim yerlerine yakın makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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