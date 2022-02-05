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Muğla'da yerli aşı TURKOVAC uygulaması başlıyor - Son Dakika

Muğla'da yerli aşı TURKOVAC uygulaması başlıyor

05.02.2022 17:57
Muğla'da yerli aşı TURKOVAC uygulaması başlıyor

Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı TURKOVAK aşılama çalışması Muğla'da 7 Şubat tarihinden itibaren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlıyor.

Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı TURKOVAK aşılama çalışması Muğla'da 7 Şubat tarihinden itibaren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlıyor.

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pandemisi ile mücadelede en etkin yöntem olan aşılama çalışmaları 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle ülkemizde başlamış olup hız kesmeden devam etmektedir. Muğla genelinde aşılama uygulamaları tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşturulan 44 mobil ekip tarafından sahada ve tüm aile sağlığı merkezlerinde devam etmektedir. Sağlık bakanlığımız tarafından da ifade edildiği gibi Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısı 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Muğla ilimizde de TURKOVAC aşısı uygulanmasına 7 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlanacaktır. Muğla'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı Covid-19'a karşı korunma sağlamak için vakti gelen aşılarını yaptırmak üzere sağlık kurumlarımıza davet etmekteyiz" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

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Koronavirüs, TURKOVAC, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'da yerli aşı TURKOVAC uygulaması başlıyor - Son Dakika


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