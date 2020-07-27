Muğla'da yetişen incir çeşitleri üzerine bilimsel araştırma başlatıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yetişen incirler üzerine bilimsel araştırma başlatıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) işbirliğinde, İncir Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü "Muğla Bölgesinde İncir Seleksiyonu" Projesi kapsamında Fethiye ve Seydikemer'de incir ağaçları ve meyveler incelendi.

Projenin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) onaylanmasının ardından İncir Araştırma Enstitüsü'nün ıslah ve genetik bölümü görevlileri saha çalışması gerçekleştirdi.

İncir ağaçları ve meyvelerinin boyu, rengi ve kokularının yanı sıra bilimsel özellikleri incelenerek, çeşit ve tipleri kayıt altına alındı. Enstitüden ziraat mühendisi Arzu Ayar, ön rapor hazırladı.

Çalışmaların iki yıl süreceğini belirten Ayar, Muğla'da ekonomik değere sahip tüm incir tip ve çeşitlerinin tespit edileceğini ifade etti.

Yeni üretilecek fidanlarla verimli çeşitlerin yaygınlaştırılacağını vurgulayan Ayar, "Çam ağaçları kadar heybetli 200 yıllık çok gövdeli ulu incir ağaçları bölgede eskiden yaygınmış. Değeri bilinmemiş ve kesildiğinden az sayıda kalmış. Bu kıymetli hazinenin bundan sonra değeri bilinmeli ve yaygınlaştırılmalı." diye konuştu.

FTSO Başkanı Osman Çıralı ise yöreye has tarımsal ürünlerin araştırılması, tescillenmesi ve üretimlerinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Ürünlerin ekonomik döngüye kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çıralı, "Bu amaçla bölgemiz özelinde coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütmekteyiz." dedi.