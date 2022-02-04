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Muğla'da yıkılma tehlikesi bulunan duvara belediye ekiplerince müdahale edildi - Son Dakika

Muğla'da yıkılma tehlikesi bulunan duvara belediye ekiplerince müdahale edildi

04.02.2022 18:27
Muğla'da yıkılma tehlikesi bulunan duvara belediye ekiplerince müdahale edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle evlerin üzerine yıkılma tehlikesi bulunan duvar, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle evlerin üzerine yıkılma tehlikesi bulunan duvar, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

Karşıyaka Mahallesi Yağmur Sokak'ta bulunan ve geçtiğimiz günlerdeki aşırı yağıştan dolayı zarar görerek alt sokaktaki evlerin üzerine yıkılma tehlikesi bulunan duvara, Menteşe Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kontrollü şekilde yıkılan duvarın evlerin üzerine çökmesi engellendi.

Bölgede yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 1984'te yapılan duvarın aşırı yağışlar nedeniyle deforme olduğunu, alt sokaktaki evlerin üstüne yıkılma riski bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin yaptığı müdahale ile duvarın kontrollü şekilde yıkıldığını ve evlerin üzerine yıkılma riskinin ortadan kalktığını belirten Gümüş, "Olası bir mal ve can kaybının da önüne geçildi. Yıkım işleminin ardından yine ekiplerimiz tarafından duvar güvenli şekilde yeniden inşa edilecek." dedi.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Topbaş da tehlike eden duvarın yıkılma işlemi için belediyeye müracaat ettiklerini, ekiplerin de gerekli çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

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Karşıyaka, Gümüş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da yıkılma tehlikesi bulunan duvara belediye ekiplerince müdahale edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da yıkılma tehlikesi bulunan duvara belediye ekiplerince müdahale edildi - Son Dakika
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