Muğla'da Yıkım Rezaleti
31 dakika önce
Muğla'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımına hiçbir önlem alınmadan başlandığı ileri sürülen 4 katlı apartman, bitişikteki 3 katlı başka bir apartman ve onların hemen yanındaki tek katlı, müstakil bir eve zarar verdi.
Muğla
'da Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında yıkımına hiçbir önlem alınmadan başlandığı ileri sürülen 4 katlı apartman, bitişikteki 3 katlı başka bir apartman ve onların hemen yanındaki tek katlı, müstakil bir eve zarar verdi. Çatısı ve duvarları yıkılan apartman ve müstakil evin sahipleri Valilik ve belediyeye şikayetçi oldu. Menteşe
ilçesi Şeyh Mahallesi Pazar Yeri Sokak'ta 4 katlı bir apartman geçen Cumartesi günü, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıldı. Hiçbir önlem alınmadan yapılan yıkım sırasında bitişikteki 3 katlı bir apartmanın çatısı ve duvarları ile elektrik tesisatı zarar gördü. Yıkımı yapılan bina ile zarar gören apartmandan düşen beton ve kiremit parçaları hemen arka taraftaki bir üniversite öğrencisinin kaldığı tek katlı müstakil evin üzerine düştü. Müstakil evin çatısında geniş delikler açıldı. Buradan dökülen molozlar öğrenci evindeki eşyalara da zarar verdi. Evleri zarar gören Ömer- Gülsiye Moralı çifti, yıkım sırasında çevrede önlem alınmadığını öne sürdü, Komşulara uyarı yapmadılar. Aniden gelip iş makinesiyle yıkıma başladılar. Evde büyük korku yaşadık. Apartmanımızın çatısı ve duvarı zarar gördü. Zararımız büyük. Böyle yerlerde yıkım yapılacaksa teknik eleman da bulunmalı, diğer binaların zarar görmemesi için tedbir alınmalı. Burada bunların hiçbiri yapılmadı, evimizin durumu ortada. Hem Valiliğe hem de belediyeye şikayette bulunduk dedi.
Kullanılamaz hale gelen müstakil evde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Adem Dağ ise, Hem okuyup hem çalışıyorum. İşten geldiğimde evimin harabeye döndüğünü gördüm. Bize yıkım yapacaklarını söylemediler. O sırada işte değil de evde olsaydım enkaz altında kalırdım. Yıkımı gerçekleştiren müteahhit beni otelinde bir gece ağırladı. Ancak ertesi gün mağduriyetim konusunda hiçbir şekilde yardımcı olmadı diye konuştu. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:04 Kaynak: DHA
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