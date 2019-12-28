Muğla'da yılbaşı öncesi gıda denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da yılbaşı öncesi gıda denetimi - Son Dakika

Muğla'da yılbaşı öncesi gıda denetimi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı.

Muğla'da yılbaşı öncesi gıda denetimi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda denetimi yapıldı.

İlçede, yılbaşı öncesi alkol satış yerleri ve tüketim yerlerinde sahte ve kaçak alkolün tüketilmesini önlemek amacıyla, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetim ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı ile denetim gerçekleştirildi.

Sahte ve kaçak alkol denetiminin yanında, aynı zamanda hijyen denetimi de yaptı.

Alkol satış yerleri ve tüketim yerlerini denetleyen Saylak, işletme sahiplerinden bilgi aldı.

Saylak, denetimde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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