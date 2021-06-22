Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 13 günde 48 orman yangını çıktı - Son Dakika

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu son 13 günde 48 noktada orman yangını çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yaptığı açıklamada, Muğla ve ilçelerinde 9 Haziran'dan bu yana etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 48 yıldırım yangını meydana geldiği bildirdi.

Bölge Müdürlüğü yıllık yangın verilerinde yıldırım yangınlarının yüzde 30'luk bölümü oluşturduğunu belirten Yaprak, "2020 yılında çıkan 329 orman yangınının 82'si yıldırım kaynaklı meydana geldi. Bu yıl ise 22 Haziran tarihi itibariyle bölge müdürlüğümüzde meydana gelen 169 yangının 56'sını yıldırım yangınları oluşturuyor. Bu yangınlar ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü." ifadelerini kullandı.

Yaprak, sorumluluk bölgelerini kapsayan Muğla ve Aydın illerinde yaşanan yıldırım yangınlarının karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldüğünü kaydetti.

Tek ağaçta yada küçük bir alanda etkili olan yıldırım yangınları söndürme ekipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yangın işçilerinin çektiği fotoğrafta düşen yıldırım sonucu ağaçların gövdesinde oluşan alev topu net bir şekilde görüldü.