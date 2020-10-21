Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı
21.10.2020 19:27
Muğla'nın Datça ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Datça ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Sındı Mahallesi Zeytincik mevkisinde yağış nedeniyle yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme personeli, yangına müdahale etti.
Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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