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Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı - Son Dakika

Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı

31.12.2021 15:56

Muğla ve turistik ilçelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Muğla ve turistik ilçelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Muğla kent merkezinde polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulama yapıldı.

Araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda durdurulan araçlar ve sürücüler, trafik yönünden incelendi.

Fethiye- Antalya kara yolunda polis ekipleri yılbaşı öncesi denetim yaptı. Sürücü belgelerinin ve araçtakilerin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılar yapıldı.

Fethiye ilçesinde de polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. İlçenin turistik Ölüdeniz Mahallesi girişindeki jandarma uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtildi.

Bodrum ilçesinde de Bodrum Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlere İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır ile KOM ve yunus timleri de katıldı.

Bodrum Uygulama Noktasında polis ve jandarma ekipleri yılbaşı öncesi denetim yaptı. Sürücü belgelerinin ve araçtakilerin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarıldı. Zaman zaman kara yolunda araç yoğunluğu yaşandı.

Narkotik ve patlayıcı arama köpekleri de araçlarda arama yaptı. Uygulamalarda aranması olduğu belirtilen bir kişi ise gözaltına alındı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Marmaris Muğla karayolu Ulusal Egemenlik Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, Çetibeli Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri trafik ve asayiş yönünden denetledi.

Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı
Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı
Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı
Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı
Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı
Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı
Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı
Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılın son gününde trafik ve asayiş denetimleri artırıldı - Son Dakika


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