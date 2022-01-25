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Muğla'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Muğla'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor

25.01.2022 12:24
Muğla'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Muğla'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.

Muğla'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar ve tipinin etkisini artırması nedeniyle Muğla- Ula kara yolu ile Muğla- Yatağan kara yolunda zincirleme kazalar meydana geldi. Bölgede ekipler tarafından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Karın etkisini artırması ve buzlanma nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Muğla- Denizli ve Muğla- Antalya kara yolunda tüm araç geçişlerinin durdurulmasının ardından kara yolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Akyaka Sakar Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Kapanan yolları trafiğe açabilmek için gece saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Araç geçişlerine izin verilmediği için bu güzergahı kullanan şehirler arası otobüsler ile çok sayıda kamyon ve araç Menteşe ilçesindeki benzinlikler ile tesislerde beklemeye başladı.

Menteşe ilçesinde ise ekiplerin kar kürüme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan Muğla'nın ilçelerinde de kar etkisini sürdürüyor.

Menteşe'de toplu taşıma durduruldu

Karın devam ettiği Menteşe ilçesinde toplu taşıma hizmetlerine ara verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle sizlerin güvenliği için Menteşe ilçemizde toplu taşıma faaliyetleri kısa bir süreliğine durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Karın keyfini çocuklar çıkardı

Kent merkezinde geceden itibaren etkisini sürdüren yağışla her yer beyaza büründü. Menteşe ilçesinde parklara gelen çocuklar, naylon poşetleri kullanarak karda kaydı, aile ve arkadaşlarıyla kar topu oynadı.

Soğuk havaya aldırış etmeden eğlenen çocuklar, kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı alanlarda karın keyfini çıkardı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması devam ediyor. Gece ulaşıma kapatılan yolda henüz araç geçişine izin verilmiyor.

Vali Tavlı: "Devletimiz milletimizin yanında"

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, Muğla'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Kentte, 849 Personel, 218 araç ve 62 iş makinesiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Tavlı, "Karayolları ekiplerinin yaptığı tuzlama çalışmalarına rağmen bazı yollarda ulaşım aksamaları yaşanıyor. Şu an için Muğla-Antalya, Muğla- Aydın kara yollarında yollarımız açık ulaşım sağlanıyor. Muğla-Denizli kara yolunda ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor ve ulaşım kontrollü olarak veriliyor." diye konuştu.

Tavlı, Kavaklıdere ilçesi ve Muğla-Denizli kara yolunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma sahası işçilerinin Turgut Reis Lisesinin öğrenci yurduna yerleştirildiğini aktaran Tavlı, şunları kaydetti:

"Araçlarında mahsur kalan Ula ilçesinde 3 aileden 9 kişi AFAD ekiplerince, Menteşe ilçesinden 1 aileden 6 kişi jandarma ekiplerince tahliye edilerek barınma imkanı sağlandı. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre sıcaklıkların 1 ila sıfırın altında 8 derece arasında seyredeceği Marmaris, Datça, Fethiye, Seydikemer, Ula, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerimizin bazı kesimlerinde kar yağışının devam edeceği öngörülmekte. Vatandaşlarımız kış lastiği veya zincir olmadan yola çıkmasınlar. Devletimiz milletimizin yanında. Ekiplerimiz tüm yollarımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için canla başla çalışmaya devam ediyor."

Büyükşehir ekipleri çalışmalara devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle, Bodrum ilçesi Çamlık, Mazı, Pınarlı Belen ve Mumcular köy yolları, Milas ilçesinin bazı köy yolları, Fethiye ilçesi Nif, Üzümlü, Kızılbel yolu, Seydikemer ilçesi Bekçiler Seki yolu, Marmaris-Muğla yolu ve Menteşe ilçesinin mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin karın durmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtilen açıklamada, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak en kısa sürede tüm yolların açılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Muğla-Yatağan, Kavaklıdere, Milas kara yolunda da ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor. Kara yolunda buzlanma sebebiyle özellikle büyük araçların geçişine izin verilmiyor.?

Muğla'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor
Muğla'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor
Muğla'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor
Muğla'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor

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Tragger, Denizli, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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