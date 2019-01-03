Son Dakika Haberleri: Muğla'da Yoğun Sis

Muğla'da Yoğun Sis

14 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

İlçede sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle şehir içinde yaya geçidini kullananları da trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Milas-Yatağan ile Milas-Söke kara yollarında da sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan yoğun sis, ilçedeki mimari yapılar üzerinde ise güzel görüntüler oluşturdu. Yer ve gökyüzünü kaplayan sis perdesinin arasından yükselen cami minareleri, silüetleriyle görenleri adeta büyüledi. Sisli sokaklara açılan tarihi Baltalı Kapı da güzel görüntü oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:48 Kaynak: AA

Milas, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasına Çelişkili İfadeler Damga Vurdu Perihan Abla Dizisinin Yıldızı, Hayat Hikayesiyle Herkesi Şaşırttı

Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var Ukrayna'da Kaldıkları Evde Ölü Bulunan 2 Türk Kızının Kimlikleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 21:02:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Yoğun Sis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]