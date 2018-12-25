Muğla'da Yoğun Sis ve Sağanak Etkili Oluyor
1 saat önce
Muğla'da yoğun sis ve sağanak etkili oluyor.
Muğla
'da yoğun sis ve sağanak etkili oluyor. Sabah
başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran sis nedeniyle Ula-Muğla kara yolu ile Ula- Akyaka
yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor. Kızılağaç
Mahallesi ile Sakar Rampasında görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor.
Güzergahta önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak da hayatı olumsuz etkiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:22 Kaynak: AA
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