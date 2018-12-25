Son Dakika Haberleri: Muğla'da Yoğun Sis ve Sağanak Etkili Oluyor

Muğla'da Yoğun Sis ve Sağanak Etkili Oluyor

1 saat önce

Muğla'da yoğun sis ve sağanak etkili oluyor.

Muğla'da Yoğun Sis ve Sağanak Etkili Oluyor, System.String[]
Muğla'da yoğun sis ve sağanak etkili oluyor.


Sabah başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran sis nedeniyle Ula-Muğla kara yolu ile Ula- Akyaka yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kızılağaç Mahallesi ile Sakar Rampasında görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor.

Güzergahta önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak da hayatı olumsuz etkiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:22 Kaynak: AA

Ula, Akyaka, Sabah, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi Son Dakika! Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi

Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Hayvan Fosili Bulundu Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:56:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Yoğun Sis ve Sağanak Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]