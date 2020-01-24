Son Dakika › Güncel › Muğla'da yol kenarındaki ahşap sebze tezgahları yandı - Son Dakika
Muğla'da yol kenarındaki ahşap sebze tezgahları yandı
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında bulunan ahşap sebze tezgahları yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında bulunan ahşap sebze tezgahları yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bekçiler Mahallesi Üç söğüt mevkisinde Bekçiler Mahalle Muhtarı Şevket Ayan'a ait yol kenarındaki sebze satış tezgahlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Seydikemer İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ve 3 araçla müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 6 ahşap sebze tezgahı ve bitişiğindeki seranın bir bölümü zarar gördü.
Son Dakika Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti