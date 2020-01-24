Muğla'da yol kenarındaki ahşap sebze tezgahları yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da yol kenarındaki ahşap sebze tezgahları yandı - Son Dakika

Muğla'da yol kenarındaki ahşap sebze tezgahları yandı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında bulunan ahşap sebze tezgahları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da yol kenarındaki ahşap sebze tezgahları yandı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında bulunan ahşap sebze tezgahları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bekçiler Mahallesi Üç söğüt mevkisinde Bekçiler Mahalle Muhtarı Şevket Ayan'a ait yol kenarındaki sebze satış tezgahlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Seydikemer İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler ve 3 araçla müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 6 ahşap sebze tezgahı ve bitişiğindeki seranın bir bölümü zarar gördü.

Seydikemer, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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