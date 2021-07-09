Muğla'da yol kontrolünde çantalarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan yolcu otobüslerinde çantalarında uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacakaplancık Mahallesi Çırpıovası mevkisinde yol kontrol faaliyeti esnasında iki yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüslerde uyuşturucu madde arama köpeği "Efor" ile yapılan aramada A.P, C.A. ve, D.G'ye ait çantalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.