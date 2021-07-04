Muğla'da yol üstü araç park yeri uygulaması yürürlüğe giriyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı ile onaylanan il geneli yol üstü araç park yeri uygulaması yürürlüğe giriyor. Uygulama Bodrum Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde hizmete başlayacak.

Nüfus ve araç yoğunluğunun yaşandığı ilçelerde araç trafiğini azaltmak, caddeler üzerinde esnafın alışveriş işlevini arttırmak amacıyla Muğla genelinde yol üstü araç park yeri uygulaması yürürlüğe giriyor. Yürürlüğe girecek olan karar ile nüfus yoğunluğu sebebiyle gelişen ulaşım ihtiyaçlarına paralel olarak artan parklanma ihtiyacına cevap verilmesi ve aynı zamanda trafiği daha verimli bir şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.

Konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Muğla Ulaşım Ana Planı kapsamında yapılan tespitlerde Muğla ilinin ulaşım ihtiyaçlarının bölgesel, mevsimsel, dönemsel ve zamansal değiştiği, bu kapsamda da ulaşım ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlar paralelinde de parklanma talebinin birçok değişkenlik gösterdiği tespit edildi. Bu tespitlere müteakip, ilçe idari sınırlarına göre bölünen 4 bölgede, trafik akışkanlığını sağlamak ve parklanma talebini yönetmek için trafik mühendisliğince uygulanan yöntemler, söz konusu cadde ve sokakların tespitinde kullanılarak, işletmeye esas arazi kullanım durumlarına göre bölge tanımları yapıldı. Bu bölge tanımları ışığında en yoğun kullanılan bölgelere göre dolaşımı artırmak ve kamunun daha geniş kesimine hizmet vermek üzere fiyat politikası belirlendi. Söz konusu çalışma kapsamında il genelinde 60 noktada 3 bin 597 adet araç park yeri işletilecek olup bu alanlar dışında yük indirme bindirme yeri, engelli araç park yeri, motosiklet, bisiklet park yeri, taksi bekleme alanı, resmi araç park yeri ve durak gibi fonksiyonlara göre sınıflandırmalar yapılarak aplikasyonu sağlandı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile bahsi geçen yol üstü araç park alanlarının ilk 15 dakikası ücretsiz olarak kullanılabilecek olup Menteşe, Ula, Yatağan, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'de faaliyete başlanan hizmete ek olarak 05 Temmuz 2021 tarihi itibarı ile Bodrum Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde de hizmete başlayacak" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA