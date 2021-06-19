Yola dökülen yağ nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Muğla'nın Datça ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle 8 motosiklet kazası meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle 8 motosiklet kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kazım Yılmaz Bulvarında, henüz belirlenemeyen nedenle bir otobüsten yola hidrolik yağ döküldü. Yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 8 motosiklet kazası meydana geldi, sürücülerden biri hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yolu trafiğe kapattı, belediye ekipleri yola kum döktü. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Otobüsün şoförü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

Muğla, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Yola dökülen yağ nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

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