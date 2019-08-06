Son Dakika Haberleri: Muğla'da yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı
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Muğla'da yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı

15 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Muğla'da yolcu minibüsü devrildi: 11 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
İbrahim Çelik idaresindeki 48 BB 4028 plakalı yolcu minibüsü, Turunç Mahallesi'nde rampadan inerken yol kenarındaki kayalığa çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuları çıkardı.
Kazada, sürücü Çelik ve araçtaki 10 kişi yaralandı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Sürücüsünün ifadesinde, rampadan inerken freni boşalan aracın, uçuruma düşmemek için çabalarken devrildiğini söylediği öğrenildi.
İbrahim Çelik, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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