Muğla'da yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Gökten'in kullandığı 48 TM 6067 plakalı yolcu minibüs, Milas- Söke kara yolu Bafa Mahallesi'nde Harun Ögmen idaresindeki 09 AAK 624 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar minibüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:07 - Kaynak: AA
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