Muğla'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada börek arasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, uyuşturucuyu çantasındaki böreğin arasına gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menteşe Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Gülağzı mevkisindeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Aramada kokuya duyarlı dedektör köpek, yolculardan T.Y'nin çantasına tepki verdi.

Bunun üzerine çantada yapılan aramada, poşet içinde 64 uyuşturucu hap ile böreğin arasına gizlenmiş 80 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.