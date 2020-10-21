Yöresel ürünler damakları tatlandırdı - Son Dakika

Farklı lezzetlerin yanı sıra hediyelik eşyaların da satışa çıkarıldığı etkinlik, 27 Ekim'de sona erecek.

Çeşitli yörelerden farklı lezzetlerin sergilendiği stantlarda, içli köfte, çiğ köfte, katmer, künefe ve pişmaniye gibi onlarca ürün yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı 'nda açılan 30 stantta, Gaziantep , Malatya , Hatay , Kocaeli , İstanbul , Aydın ve Afyonkarahisar yöresine özgü ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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