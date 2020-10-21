Datça ilçesinde " Türkiye'nin Yöresel Ürünleri" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda açılan 30 stantta, Gaziantep, Malatya, Hatay, Kocaeli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar yöresine özgü ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Çeşitli yörelerden farklı lezzetlerin sergilendiği stantlarda, içli köfte, çiğ köfte, katmer, künefe ve pişmaniye gibi onlarca ürün yer aldı.
Farklı lezzetlerin yanı sıra hediyelik eşyaların da satışa çıkarıldığı etkinlik, 27 Ekim'de sona erecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yöresel ürünler damakları tatlandırdı - Son Dakika