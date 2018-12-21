Son Dakika Haberleri: Muğla'da Yörük Kültürü Çalıştayı

Muğla'da Yörük Kültürü Çalıştayı

4 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ), 1. Yörük Türkmen Araştırma Merkezleri Koordinasyon ve İşbirliği Çalıştayı yapıldı.

Muğla'da Yörük Kültürü Çalıştayı, System.String[]
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ), 1. Yörük Türkmen Araştırma Merkezleri Koordinasyon ve İşbirliği Çalıştayı yapıldı.


MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde Yörük-Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Tarih Kurumu ve Yörükçe Dergisi tarafından düzenlenen çalıştaya, Muğla Vali Vekili Mehmet Fikret Çavuş, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Boğalar Yörük Kültür Derneği Başkanı Yörük Beyi Ali Boğa, farklı üniversitelerden akademisyenler ve Yörük Türkmen Derneklerinin temsilcileri katıldı.


Çalıştayın açılışında konuşan MSKÜ Rektörü Çiçek, kültürel ve tarihi mirasın herhangi bir kısmının tahrip olması veya unutulması neticesinde, milletlerin gelecek nesillerine aktaracağı herhangi bir değeri kalmayacağını söyledi.

Bu sebeple Yörükler, Türkmenler ve diğer konargöçer Türk toplulukları ile ilgili akademik çalışmalar yaparak etkinlikler düzenlemenin ülke için çok önemli olduğunu belirten Çiçek, "Bu yıl kurduğumuz Araştırma Merkezimiz vasıtasıyla başta Muğla ili ve ilçeleri olmak üzere dünya üzerindeki konar-göçer Türk topluluklarının tarihlerini, sosyo-kültürel yapılarını araştırarak bu değerlerin bilim dünyasında tanıtılmasını hedefliyoruz." dedi.

Çiçek, çalıştay ile yörenin sosyal-kültürel mirasını layıkıyla koruma ve gelecek kuşaklara aktarma noktasındaki önerileri, projeleri, çalışmaları ortaya koymak suretiyle büyük bir sorumluluğa katkı sunacaklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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