Muğla'da Yörük Türkmen Şenliği yapılacak

Muğla
Yörük Obaları Derneği tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Yörük Türkmen Şenliği'ne yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda davetli katılacak.
Muğla Yörük Obaları Derneği'nde etkinliğin tanıtımını zeybek oynayarak yapan dernek başkanı Orhan Akcan
, 8-9 Haziran'da yapılacak şenliğe herkesi davet etti.
Akcan, bu yıl etkinliğe davet etme şekline "okuntu", şenlik ve festival yerine de "toy" kelimelerinin kullanılacağını, Yörük Türkmen kültürüne hizmet eden bir kişinin de belirlenerek "Bey" ilan edileceğini kaydetti.
12. Uluslararası Yörük Türkmen Toyu'nun iki gün yapılacağını belirten Akcan, toyun uluslararası boyuta taşındığına dikkati çekti.
Toyu, Yörük kültürün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediklerini anlatan Akcan, "Bu yıl ki programa Kırgızistan
, Kazakistan
ve Bulgaristan
'dan misafirlerimiz katılacak. Ülkemizdeki Yörük dernekleri de toyumuza katılım sağlayacak. Dostluk kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde huzur dolu bir ortamda etkinliği gerçekleştireceğiz." dedi.
Akcan, Yörük kültürünü vatandaşlara tanıtarak, gelecek kuşakların ilerleyen yıllarda bu etkinliği sürdürmesini amaçladıklarını dile getirdi.