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Muğla'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
6 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde termik santralde 14 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde termik santralde 14 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Ören Mahallesindeki Kemerköy Termik Santralde 14 metre yükseklikte çalışan Kadir Eyigün (49) henüz belirlenemeyen nedenle yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Eyigün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerinin çalışmasının ardından Eyigün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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