Yunan unsurlarınca geri itilen 37 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran saat 07.10 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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