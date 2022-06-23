Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-4303 yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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