Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.06.2022 20:02
Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 can salı içerisindeki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, can salındaki göçmenlerden biri, bir süre önce İstanköy Adası'na geçtiğini, adada Yunan polisi tarafından darbedildiğini, değerli eşyalarının ve pasaportunun alındığını ifade etti.

Adada yakalanmasının ardından yanındaki 2 kişiyle birlikte can salına bindirildiklerini aktaran düzensiz göçmen, Türk karasularına itildiklerini ve denizin ortasında ölüme terkedildiklerini söyledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 74 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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