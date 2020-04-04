Muğla'da yurt dışından getirilen 9 işçi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kontrollerinin ardından işçiler, polis eşliğinde Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi.

Kuru yük gemisinde çalışan ve gemiyle Fethiye Körfezi'ne getirilen 9 işçi, buradan Sahil Güvenlik botuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İskelesi'ne götürüldü.

İsrail 'den Muğla 'nın Fethiye ilçesine getirilen 9 işçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için yurda yerleştirildi.

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