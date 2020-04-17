Muğla'da yurtta karantinada tutulan 150 kişi, evlerine gönderildi - Son Dakika

MUĞLA'da, yurt dışından geldikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirilen 150 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.

Dalaman Havalimanı'na Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den uçakla, 3 Nisan'da gelen 150 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüsler ile Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin görev yaptığı yurtta, 14 günlük karantina süreleri dolan 150 kişi bugün evlerine gönderildi.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından yetkililer tarafından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek uğurlanan, aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişi, otobüsler ile memleketlerine doğru yola çıktı.

Tamamının Covid-19 testi negatif çıkan vatandaşlardan Ömer Burcu, "Burada kaldığımız süre zarfında herkes bizimle çok iyi ilgilendi. Herhangi bir sıkıntı çekilmedi. Ne istenirse personel tarafından anında yerine getirildi. Evimizdeki gibi rahat olduk. Şimdi yola çıktık. Evimize, Düzce'ye gideceğiz. Aynı şekilde 14 gün evimizde de karantinada kalmamız gerekiyor, kalacağız. Burada çalışan herkesin eline koluna sağlık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.