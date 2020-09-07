Muğla'da yürüyüşe çıkıp, dönmeyen 5 çocuk annesi aranıyor - Son Dakika

Muğla'da yürüyüşe çıkıp, dönmeyen 5 çocuk annesi aranıyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yürüyüşe çıktığı cuma gününden beri eve dönmeyen, 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir (56) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan Şevkinaz Zencir, cuma sabahı ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Eve dönmeyen Zencir'in hayatından endişelenen yakınları ve Muhtar Mehmet Günay'ın kayıp ihbarı üzerine jandarma, harekete geçti. AFAD, AKUT ve Bodrum 911 Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllülerin de katılımıyla oluşan 200 kişilik grup, evli ve 5 çocuk annesi Şevkinaz Zencir'i bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarında, 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 dron da kullanılıyor.