Muğla'da zanlıyı yakalamak için her yolu deneyen polise ödül verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kaputuna tutunarak, sürücüyü durdurmaya çalışan polis memuruna başarı belgesi ve çeyrek altın verildi.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, makamında kabul ettiği trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü başarı belgesi ve çeyrek altınla ödüllendirdi.

Dilberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis memurunun, olayda fedakarca bir davranış sergilediğini söyledi.

Emniyet teşkilatı olarak, halkın can ve mal güvenliğini korumak için mesleğe girdikleri gün ettikleri yemine her zaman sadık olduklarını vurgulayan Dilberoğlu, şunları kaydetti:

"Memur kardeşimiz şüpheli kişiyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunuyor. Şüphelinin durmayarak, kaçmaya kalkması üzerine tehdidin daha büyük olabileceğini değerlendirerek, canını hiçe sayma adına bu kişiyi etkisiz hale getirmek için ciddi anlamlı bir kahramanlık örneği sergilemiş. Kardeşimiz hem teşkilatımız hem milletimizin, ne derece kanunsuz eylemler karşısında dik durduğunu, devlete karşı gösterilecek her türlü olumsuz hareketin nasıl bertaraf edileceğine dair ne fedakarlıklara katlandığımızı da aynı zamanda ispatlamış oluyor."

Koca Mustafendi Caddesi'nde önceki gün bir kişinin alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, polisin havaya açtığı uyarı ateşine rağmen "dur" ihtarına uymayan sürücü Ü.K. (45) 48 DT 306 plakalı kamyonetiyle uzaklaşmaya çalışmıştı. Bu sırada kaputuna tutunarak aracı durdurmaya çalışan polis memuru Muzaffer Ertürk, düşerek yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.