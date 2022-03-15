Muğla'da zehirlendiği iddia edilen 2 köpek ve 1 kedi telef oldu - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen 2 köpek ve 1 kedi telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan Alper Baydar, öğlen saatlerinde evinin bahçesinde bir köpeği hareketsiz halde buldu.

Durumu yetkililere haber veren Baydar ve çevredekiler, bölgede iki köpeği daha aynı şekilde buldu. Gökova Hayvan Hastanesine kaldırılan köpeklerden ikisi telef oldu. Bir köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Şirinköy Mahallesi'nde de bir kedinin zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Duruma tepki gösteren hayvansever Merve Bulut, bir hafta önce başka bir köpeğin ağaca asılı halde ölü bulunduğunu hatırlatarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Bulut, "Daha bir hafta önce bir canımızı ağaca asılı olarak ölü bulduk. Şimdi de köpeklerimiz üzerine tarım ilacı konulan ciğerlerle zehirlendi. Daha diğer olayın failleri bulunmadan şimdi de bu acıyı yaşadık. Arkadaşlarla birlikte çevrede başka zehirli et var mı araştırıyoruz." dedi.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Akçapınar Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki Akyaka Mahallesi'nde bir hafta önce başka bir köpek, iple ağaca asılı halde ölü bulunmuş, hayvanseverler duruma tepki göstermişti.