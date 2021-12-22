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MUĞLA'DA ZERDEÇAL VE ZENCEFİL HASADI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika

MUĞLA'DA ZERDEÇAL VE ZENCEFİL HASADI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

22.12.2021 18:02

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, katma değeri yüksek sebze ve meyve üreticiliğinin desteklenmesi amacıyla yapılan proje kapsamında mart ayında fideleri toprakla buluşturulan zerdeçal ve zencefilin hasadı yapıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, katma değeri yüksek sebze ve meyve üreticiliğinin desteklenmesi amacıyla yapılan proje kapsamında mart ayında fideleri toprakla buluşturulan zerdeçal ve zencefilin hasadı yapıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen verimin yüksek olduğunu belirtti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce katma değeri yüksek sebze ve meyve üreticiliğinin desteklenmesi için çalışmalar sürüyor. Milas'a bağlı Dörttepe Mahallesi'nde ARGE çiftliği kuran üretici Adnan Akar'a mart ayında zencefil ile zerdeçal fidesi ve teknik destek verildi. Bu kapsamda, fideler saksılar içerindeki toprakla buluşturuldu. Bugün zencefil ve zerdeçalın hasadı yapıldı. Hasada Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üretici Adnan Akar ve ilgili şube müdürleri katıldı. Her yıl 25 ila 50 milyon dolarlık ithal payı bulunan zerdeçal ve zencefil ilk yıldan verimli hasadıyla yüzleri güldürdü. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Daha ilk yıl olmasına rağmen müthiş bir verim bunun sevincini yaşıyoruz" dedi.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK GELİR İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Zerdeçal ve zencefilde dışa bağımlılığı azaltmak için desteklerin sürdüğünü söyleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Katma değeri yüksek sebze ve meyve üretiminin desteklenmesi amacıyla yapmış olduğumuz Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile uygulamakta olduğumuz proje sonucunda, Milas'ın Dörttepe Mahallesi'nde yetiştiricimiz Adnan Akar'ın ARGE çiftliğinde ilk zerdeçal hasadını hep birlikte yapıyoruz. Geçen yıl mart ayında saksılara diktiğimiz zerdeçal ve zencefillerin hasadını bugün yapıyoruz. Muğla'da 3 noktada da zerdeçal üretimi için geçtiğimiz yıl, başlatmış olduğumuz çalışmada Datça Emecik'te, Milas'ın Hasanlar Mahallesi'nde sera ve örtü altında, burada saksılarda fidelerimizi toprakla buluşturmuştuk. Daha ilk yıl olmasına rağmen müthiş bir verim bunun sevincini yaşıyoruz. Amacımız üreticimizin katma değeri yüksek sebze ve meyve yetiştirerek, sosyal refahını artırmak. Aynı zamanda sadece bir ürün olarak değil ambalajlanmış marka değeri ve katma değeri yüksek gelir elde etmesi için de ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Zerdeçal ve zencefil özellikle Covid-19 pandemi sonrasında tüm dünyada şifa kaynağı olarak gösteriliyor. Yurdumuza da Hindistan, Çin gibi uzak doğu ülkelerinden ithalatı yapılıyor. Yaklaşık her yıl 25 ve 50 milyon dolar arası ücret ödüyoruz. Biz bugün bunları gördükten sonra inşallah önümüzdeki süreçte kendi yerli ve milli zerdeçal ve zencefilimizi yetiştirerek piyasaya yurttaşlarımızın tüketimine sunmuş olacağız. Katma değeri yüksek, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin desteklenmesine 1,5 milyon liralık proje desteği sağlandı. Biz fidelerimizi, rizomlarımızı üreticilerimize teslim ettik. Dikimde destek verdik. Üreticilerimiz başvurdukları takdirde desteklerimiz devam edecek" dedi.

Üretici Adnan Akar, "Muğla İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle katkılarıyla ve teşvikleriyle Milas Dörttepe'de bulunan, tıbbi ve aromatik bitkiler ARGE çiftliğimizde bu sene zerdeçal ve zencefil özellikle ithal bitkilerin yetiştiriciliği üzerinde çalışma yaptık. Yetiştirdiğimiz ürünleri il etapta, kendi markalarımız üzerinde işleyerek yurtdışına olan bağımlılığımızı döviz kaybımızı ve yıllık yaklaşık 350 milyon lira bedel ödediğimiz bu açığı kapatmaktı. Bölgedeki kırsalda yaşayan dostlarımıza bu bitkilerimizin nasıl yetiştirildiğini İl Tarım Müdürlüğümüzün sayesinde öğrettik.

Bu konuda şu ana kadar başarılı olduk, bundan sonra da başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

MUĞLA'DA ZERDEÇAL VE ZENCEFİL HASADI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ
MUĞLA'DA ZERDEÇAL VE ZENCEFİL HASADI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ
MUĞLA'DA ZERDEÇAL VE ZENCEFİL HASADI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ
MUĞLA'DA ZERDEÇAL VE ZENCEFİL HASADI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Araştırma Geliştirme, Muğla, Tarım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA ZERDEÇAL VE ZENCEFİL HASADI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUĞLA'DA ZERDEÇAL VE ZENCEFİL HASADI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ - Son Dakika
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