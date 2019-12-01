Muğla'da zeytin toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kadın kurtarıldı

Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen Yorulmaz'ın tedavisi devam ediyor.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarılan yaralı kadın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yorulmaz'ın düştüğünü gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri sevk edildi.

Yava Mahallesi'ne ailesiyle zeytin toplamaya giden Yasemin Yorulmaz, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 12 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.

Muğla 'nın Yatağan ilçesinde zeytin topladığı sırada kayalıklardan düşen kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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