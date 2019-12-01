Son Dakika › Güncel › Muğla'da zeytin toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kadın kurtarıldı - Son Dakika
Muğla'da zeytin toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kadın kurtarıldı
6 saat önce
Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin topladığı sırada kayalıklardan düşen kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin topladığı sırada kayalıklardan düşen kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yava Mahallesi'ne ailesiyle zeytin toplamaya giden Yasemin Yorulmaz, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 12 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.
Yorulmaz'ın düştüğünü gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarılan yaralı kadın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilen Yorulmaz'ın tedavisi devam ediyor.
Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde iki deprem oldu Alkollü genç kadın, fuhuşa zorlandığını iddia ederek polislere saldırdı Yezidi kadın 14 yaşındayken kendisine tecavüz eden DEAŞ'lı ile yüzleşti