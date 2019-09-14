Muğla'da 'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu'na yoğun ilgi

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde çiftçilerin başlıca geçim kaynakları arasında yer alan zeytincilik ve kaliteli zeytinyağı üretimi konusunda, "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculu Projesi" kapsamında eğitim çalışması gerçekleştiriyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculu" ismini taşıyan proje toplantıları, Muğla ve Fethiye'nin ardından Milas'ta da düzenlendi.



Proje ortaklarından olan Milas Ziraat Odası'nın yeni hizmet binasındaki Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim toplantısına; Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürü Süleyman Kurnaz, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Türkiye Süt Üreticileri Merkezi Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Sezgin, S. S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül ve Kooperatif Müdürü Elin Alpay, TARİŞ 152 Nolu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Halit Şenli, çok sayıda zeytinyağı üreticisi ve çiftçi katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas'ın zeytincilik bakımından çok önemli bir yer olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:



"Değerli çiftçilerim ve zeytin dostu kardeşlerim, Milas'ta 530 bin dekarlık alanda, yaklaşık 11 milyon zeytin ağacıyla yıllık ortalama 18-20 bin ton zeytinyağı üretimi yapılıyor. Türkiye'deki üretimin yüzde 10'nuna karşılık gelen bu veri bize Milas'ın, Türkiye'de zeytin varlığı ve zeytinyağı üretimi bakımından önemli bir yer olduğunu gösteriyor. Barışın simgesi zeytin aynı zamanda sağlığın anahtarıdır. Zeytindeki antioksidan değerler ve diğer bileşikler, ezelden beri insanlığın besini olmuştur. Tarım Orman Bakanlığımızın desteklediği, Muğla Tarım Orman Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği ve Milas Ziraat Odamızın ortaklarından olan Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculu Projesi kapsamında sizlerle birlikte bir eğitim toplantısı gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim toplantında MİTSO tarafından coğrafi işareti alınan yağlı zeytin ve zeytinyağı konularında hocalarımızın aktarımıyla önemli bilgiler paylaşılacak."



Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, zeytin ağacının özellikleri hakkında bilgi verdi. Barışın simgesi zeytin ağacının ölümsüz olduğuna dikkat çeken Özkaya, binlerce yıla meydan okuyan zeytin ağaçlarının çok değerli bir ağaç türü olduğunu belirtti ve "Zeytin ağaçlarını kesmeyelim. Zeytin ağaçlarını taşıyalım. Çünkü zeytin ağacı uygun şartlarda kökünden sökülerek taşınabilecek bir ağaç türüdür." dedi.



Türkiye'nin zeytin ağacı varlığı ve zeytinyağı üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Özkaya, dünyadaki zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan ülkeler hakkında veriler paylaştı. Zeytin ağacı çeşitleri ve zeytin ağacının bakımıyla ilgili bilgiler aktaran Özkaya'nın ardından sunum yapan Prof. Dr. Figen Durlu Özkaya ise kaliteli zeytinyağının önündeki engelleri sıraladı ve kaliteli zeytinyağı için yapılması gerekenleri anlattı. Bakımlı bir zeytin ağacında oluşan meyvelerin sırıkla değil makine yada elle toplanması gerektiğini belirten Özkaya, erken hasat edilen zeytinlerin çuval yerine plastik kasalara konularak, vakit kaybetmeden fabrikaya götürülmesi ve soğuk sıkım yaptırılması gerektiğini söyledi. Sıkımı yapılan yağın krom tanklarda saklanmasını öneren Özkaya, sofralık zeytin seçimi, yağlı zeytin yapımı ve zeytinyağı tadımı gibi konularda bilgi verdi. Katılımcılardan yoğun ilgi gören eğitim etkinliği, Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Dursun'un zeytincilik sunumuyla tamamlandı.



Milas'taki üretici firmaların yağ, bal, taze yeşil kırma zeytin ve otlu börek gibi yerel ürünlerinden oluşan ikramları, öğle arasında tadım yapan katılımcılardan tam not aldı. Etkinliğe katılanlar, MİZOTAR'ın zeytin toplama makinelerine ve krom tanklara da ilgi gösterdi.



Sunum yapanlara yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi takdim eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, eğitim toplantısına olan yoğun ilgiden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu konulu eğitime katılan tüm katılımcılarımıza, üreticilerimize, çiftçilerimize teşekkür ederim" dedi.



Toplantı sonunda ortak açıklama yapan Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürü Süleyman Kurnaz, eğitim toplantılarının ardından çiftçi ve üreticilerin katılımıyla Aydın'da teknik geziler düzenleneceğini duyurdu. - MUĞLA