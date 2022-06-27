Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

27.06.2022 20:47
Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi Bozyaka mevkisindeki zeytinlik ve anız alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürüde yayılan alevlere, Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangında, 58 zeytin, 5 armut, 3 badem ağacı zarar gördü.

Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın da söndürüldü. Burada da zeytin ağaçları zarar gördü.

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Kaynak: AA

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika
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