Muğla'da zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Muğla'da zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen yarışmada, en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi.

Muğla'da zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen yarışmada, en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Anadolu topraklarının kadim dostu olan asırlık zeytin ağacının bu topraklarda tarihe tanıklık ettiğini söyledi.


Aktaş, tarihi yolculuğu içinde zeytin ve zeytinyağının sadece insanın beslenmesinde değil ilaç yapımı, kozmetik ürünler ve hijyen maddesi yapımlarında da kullanıldığını kaydetti.


İnsanoğlunun günlük yaşamının her alanında var olan zeytinyağının önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Fuat Fikret Aktaş, "Ülkemiz sofralık zeytinde 460 bin ton üretimiyle İspanya ve Mısır'ın ardından dünyada 3'üncü sırada. Zeytinyağında ise yaklaşık 270 bin ton üretimiyle İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus'un ardından dünyada 5'inci sırada yer alıyor." dedi.


Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya 86 başvuru yapıldığını söyledi.


Proje kapsamında başvurusu alınan zeytinyağlarının analizlerinin laboratuvar ortamında yapıldığını vurgulayan Saylak, "Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Üreticilerimizin iyi tarım uygulamaları ile kaliteli zeytinyağı üretmelerine önderlik etmek ve rol model oluşturmak. Hedefimiz bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda ulusal düzeyde geliştirmek." diye konuştu.


Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Şükrü Kamber, Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan da birer konuşma yaptı.

Daha sonra moderatörlüğünü televizyon programcısı Cem Seymen'in yaptığı panelde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu ile Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, Prof. Dr. Gazi Aydın, Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ve Doç. Dr. Mehmet Ateş, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili sunum yaptı.

Program sonunda kalite ödüllerini almaya hak kazanan çiftçi ve üreticilere ödülleri takdim edildi.

Zeytinyağı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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