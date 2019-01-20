Muğla
'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Muğla- Fethiye
karayolu Ataköy
kavşağında üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri tarafından kurtarıldı
MUĞLA - Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ataköy Mahallesi kavşağında üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis
ambulansı ve Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait AKS ekibi yönlendirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Gökova
Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin de yönlendirildiği kazada Tuncay Elçin'in kullandığı 48 EA 665 plakalı araç, Akın Eroğlu'nun kullandığı 48 RA 772 plakalı araç ve 34 VT 9290 plakalı araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, Tuncay Elçin, Akın Eroğlu, Sezai Çınar
, Güner Özcan ve Tuğçe Elçin yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis Ambulansları ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.