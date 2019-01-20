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Muğla'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

1 saat önce

Muğla'da zincirleme kaza: 5 yaralı Muğla-Fethiye karayolu Ataköy kavşağında üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıMUĞLA - Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5...

Muğla'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Muğla- Fethiye karayolu Ataköy kavşağında üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ataköy Mahallesi kavşağında üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ve Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait AKS ekibi yönlendirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Gökova Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin de yönlendirildiği kazada Tuncay Elçin'in kullandığı 48 EA 665 plakalı araç, Akın Eroğlu'nun kullandığı 48 RA 772 plakalı araç ve 34 VT 9290 plakalı araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, Tuncay Elçin, Akın Eroğlu, Sezai Çınar, Güner Özcan ve Tuğçe Elçin yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis Ambulansları ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ataköy, Muğla, 3. Sayfa
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