Son Dakika Haberleri: Muğla'da zincirleme trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da zincirleme trafik kazası

24 dakika önce

MUĞLA(AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Muğla'da zincirleme trafik kazası, System.String[]
MUĞLA(AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Bodrum- Milas kara yolunda seyir halindeki otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savruldu. Araç, önce aynı istikamette giden ve yolcusu bulunmayan bir otobüse, ardından bariyerlere çarparak durdu.
Duran bu araca çarpmamak için sürücüsünün durdurduğu bir başka otomobile de arkadan gelen diğer bir otomobil çarptı.
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, bir süre kazanın şokunu yaşadı.
Maddi hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Uzun araç kuyruğu oluşan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:21 Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 23:45:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da zincirleme trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]