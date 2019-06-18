Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:41 Kaynak: AA
Siteler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Kavşağı yakınlarında 48 NL 227 plakalı otomobil ile 48 AAH 628 plakalı cip çarpıştı. Bu sırada 48 SR 329 plakalı otomobil de cipe arkadan çarptı. Bu sırada kazaya bir de 48 SU 536 plakalı motosiklet karıştı.
Çarpmanın etkisiyle 48 SR 329 plakalı otomobilin sürücüsünü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen ilkyardım ekipleri sıkışan kadını sürücü kabininden çıkarıp ambulansla hastaneye götürdü. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı araçlar çekildikten sonra yeniden açıldı.
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