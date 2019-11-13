Son Dakika Haberleri: Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3'ü öğrenci 9 yaralı
Son Dakika Güncel Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3'ü öğrenci 9 yaralı - Son Dakika

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3'ü öğrenci 9 yaralı

8 saat önce

Bodrum ilçesinde, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü öğrenci 9 kişi yaralandı.

Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3'ü öğrenci 9 yaralı, System.String[]

Bodrum ilçesinde, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü öğrenci 9 kişi yaralandı.

Yokuşbaşı Mahallesi, Emin Anter Bulvarı'nda, kamyon, iki otomobil ve bir öğrenci servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, öğrenci servisindeki 3 öğrenci ile diğer araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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