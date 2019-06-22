Muğla'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
1 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:36 Kaynak: AA
'nın Seydikemer
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Antalya
'dan Bodrum
'a giden İrfan Ateş idaresindeki 16 ABS 158 plakalı yolcu otobüsü, Fethiye-Antalya kara yolunun Yayla Kınık
mevkisinde, Süleyman Yıldız
'ın kullandığı 48 E 2518 plakalı otomobille çarpıştı. Ahmet Karaagaç yönetimindeki 03 LN 280 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada otomobil sürücüleri ile otobüste bulunan Rukiye Yıldız, Yusuf Akkurt, Hüseyin Durgut, Yağmur Girgin, Nuray İldeğ, Eşref Çelik
ve otomobildeki Çağla Başoğlu yaralandı.
Ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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