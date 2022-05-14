Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla-Köyceğiz kara yolu Beyobası Mahallesi'nde İsmail Altın idaresindeki 84 RM 842 plakalı otomobil, Beyobası Kavşağındaki ışıkta bekleyen Derviş Kara yönetimindeki 34 DB 7896 otomobile daha sonra Evindar Budak'ın kullandığı 21 AAU 250 plakalı araca çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan yolcu Münir Koç, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koç, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan sürücü Altın ve otomobilde bulunan Münir Koç, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.