Zirai alanda çıkan yangın hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, zirai alanda çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Belen Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 7 arazöz, orman ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.

Ormanlık alanda sıçramadan söndürülen yangında, çok sayıda badem ve zeytin ağacının bulunduğu yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.